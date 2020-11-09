В Украине похолодает: появился прогноз погоды на вторник

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
1,0 т.

  • В целом по стране будет сухо, местами облачно

  • Температура воздуха опустится до 0

  • Днем воздух прогреется максимум до 12 тепла

Во вторник в Украине будет сухо

Погода в Украине во вторник, 10 ноября, будет преимущественной сухой и облачной.

По данным Украинского гидрометцентра, по стране немного похолодает.

Осадков в Украине синоптики не прогнозируют, а ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 тепла, днем +4+9.

На Закарпатье до 12 тепла, на юге днем от 7 до 12 градусов, ночью +3+8.

В Киеве 10 ноября также сухо, ночью 3-5 градуса, днем от 7 до 9 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировал в дальнейшем снижение температуры в Украине.

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