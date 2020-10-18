В Украине похолодает еще сильнее: синоптики спрогнозировали погоду на неделю

Погода в Украине с 19 по 23 октября обещает быть по-осеннему солнечной. Но несмотря на то, что дожди в большинстве областей прекратятся, похолодание станет более ощутимым.

Так, с понедельника циклон осадков уйдет с территории страны и до среды в регионах будет сухо. Такой прогноз до конца рабочей недели дают синоптики Укргидрометцентра.

Отмечается, что в первой половине недели, 19-21 октября, по всей стране обойдется без дождей и, вероятно, снега в Карпатах.

Погода в Украине 19 октября Укргидрометцентр

При этом синоптики предупреждают, что снижение температуры воздуха продолжится. Днем украинцам обещают +8… +16, а ночью всего +3… +10 тепла.

Традиционно, немного теплее будет на юго-востоке и в Крыму – от +14…+17 градусов днем в начале недели до +16… +19 к пятнице.

Погода в Украине 20 октября Укргидрометцентр

В Киеве на этой неделе также ожидается сухая погода – днем будет в пределах +10… +12, а ночью похолодает до +3… +5 градусов.

А вот во вторник, 20 октября, практически по всей территории страны температура воздуха ночью понизится до +2. Так же холодно ночью будет и в среду, 21 октября.

Погода в Украине 21 октября Укргидрометцентр

Во второй половине недели в стране тоже удержится сухая погода. Днем в четверг, 22 октября, будет солнечно, столбики термометров почти по всей стране покажут +10… +12, только на юге будет до +19.

Погода в Украине 22 октября Укргидрометцентр

Ночью температура немного повысится, сравнительно с предыдущими двумя днями, но все равно прохладно – около +4… +7 градусов. Теплее же ночной воздух будет только в Крыму, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях – примерно +5… +11 градусов.

Погода в Украине 23 октября Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 19 октября, в Украине ожидается антициклон Otmar. По словам синоптика Наталья Диденко, он "вытолкает" с территории страны недавние дожди и даже горные снегопады.