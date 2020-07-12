В Украине похолодает до +8: синоптики дали прогноз на начало недели

В начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 13 июля, в западных областях температура ночью 9-12 градусов, днем 18-21 градус, в южных и восточных областях ночью 14-19 градусов, днем 22-31 градус.

В Киеве ночью, утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 12-14 градусов, днем 19-21 градус.

В западных областях Украины без осадков, на остальной территории кратковременный дождь, гроза, в восточной части местами град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Укргидрометцентр

Во вторник, 14 июля, в западных областях температура ночью 8-11 градусов, в восточных областях 13-18 градусов; днем по всей территории 19-24 градусов.

В Киеве без существенных осадков. Температура ночью 11-13 градусов, днем 20-25 градусов.

На Левобережье ожидаются умеренные дожди, отдельные грозы, на востоке местами значительные дожди, на остальной территории – без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля в западных и северных областях Украины ожидается снижение температуры до +12...+18 градусов и буря.