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14 апреля • обновлено в 13:10
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В Украине похолодает до -5: где заморозит сильнее всего

1.4т
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В среду, 15 апреля, во многих регионах Украины ожидаются сильные ночные заморозки.

Кроме этого, все восточные и часть южных областей охватят дожди, в других будет сухо, но холодно. Об этом говорится в прогнозе от Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будут сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки до 0... -5 градусов.

15 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки, а днем дожди

15 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки, а днем дожди

На западе и востоке 15 апреля ночная температура опустится до -1... -3, днем воздух прогреется до +8... +10 градусов.

На юге дожди будут идти только в Херсоне и Крыму. Ночью ожидается +3... +5, днем от +11 до +13 градусов.

В центральной части страны облачно, ночью +3... +5, днем от +9 до +11 градусов.

Погода в Украине 15 апреля

Погода в Украине 15 апреля

meteo.gov.ua

На востоке тоже пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают о штормовом ветре. Ночью там будет +3... +5, днем +8... +10 градусов.

В Киеве 15 апреля облачно, но сухо. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут +8... +10.

Как сообщал OBOZREVATEL, горнолыжные курорты в Карпатах утром 14 апреля засыпало снегом. Видимость в горах составляла до сота метров.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр синоптик погода
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