В Украине похолодает до 12 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В Украину придет похолодание. В западных областях 8 июля температура снизится до +19 градусов днем и +12 ночью.

Как сообщает Укргидрометцентр, на юго-востоке страны станет прохладнее всего на несколько градусов.

5 июля почти по всей стране еще будет ясно и солнечно, на западе вероятны осадки.

Укргидрометцентр

Понедельник 6 июля станет едва ли не самым жарким днем – от Чернигова до Симферополя будет +32…+38, разве на Западной Украине прохладнее (+25…+29).

Укргидрометцентр

Уже 7 июля во Львовской и Волынской областях днем вероятны минимальные показатели +19, а ночью +14. Грозовой циклон накроет западные, часть северных и центральных областей.

Укргидрометцентр

А 8 июля прохлада распространится и на другие территории. Запад +19…+24 днем и +12…+15 ночью, местами сильные дожди. В Киеве +24…+26, на юго-востоке +30…+36 днем и +20…+24 ночью.

Укргидрометцентр

Между тем, ГСЧС предупредила о повышении уровня воды в разных областях Украины. Так, 4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах коренных берегов.

Также подтопления возможны в Одесской области. 4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на р. Днестр возле с. Маяки, вследствие этого возможно затопление пониженных участков автодороги Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськи, г. Беляевка.

Кроме того, 4 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями 2 июля. При значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока.

4-6 июля на р. Припять в створе поста Речица, при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье (Ратневский р-н, Волынская обл.).

В связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части в течение 4-5 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 3 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в западных, северных, Винницкой и Одесской области грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.