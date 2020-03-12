В Украине официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава вечером в четверг, 12 марта, инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное", – сказано в сообщении.

В свою очередь доктор Ольга Голубовская сообщила, что на Житомирщине вирус у 49-летней женщины выявили методом полимеразной цепной реакции. Она вернулась из Польши 1 марта.

"Если подтвердится случай – меня это больше радует, чем огорчает. Чем больше мы выявим, тем больше шансов локализовать хоть как-то инфекцию. Дождёмся окончательных результатов", – написала она.

Напомним, в Черновцах недавно у 39-летнего мужчины, заболевшего коронавирусом, повторные тесты на инфекцию дали положительный результат.

Всемирная организация здравоохранения даже отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. Также в Украине разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

Как писал OBOZREVATEL, 12 марта в Киеве также вводят карантин, который будет действовать минимум до конца марта. Ограничения коснутся в первую очередь детских учреждений и развлекательной сферы, в частности ТРЦ и кинотеатров.

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