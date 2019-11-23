В Украине почтили память жертв Голодомора: опубликованы фото и видео

В субботу, 23 ноября, украинцы почтили память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом.

В 16:00 память жертв геноцида украинского народа почтили минутой молчания, а президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью о трагедии.

"Сегодня Украина и весь цивилизованный мир молятся за невинных жертв этого ужасного преступления. Сегодня украинцы зажгут в своих окнах свечи. Пусть тепло от них согреет души всех погибших. Вечная им память", - сказал президент.

Затем он вместе с первой леди Еленой Зеленской положил свечу памяти к памятнику жертвам Голодомора. После него память жертв почтили спикер Рады Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, экс-президент Виктор Ющенко с женой. Положили свечи памяти также от каждого региона Украины.

Елена и Владимир Зеленские

Дмитрий Разумков

Алексей Гончарук

Екатерина и Виктор Ющенко

Также почтил память жертв глава ПЦУ Епифаний. Еще накануне в Facebook он отметил, что трагедия произошла из-за воплощения в жизнь установок безбожной, античеловеческой идеологии большевизма и сталинизма.

"Мы должны вспоминать жертв Голодомора-геноцида, прямо называть виновников трагедии для того, чтобы это жестокое спланировано массовое убийство людей никогда больше не повторилось", - заявил он.

В сети украинцы также почтили память жертв коммунистического режима, они зажгли свечи на окнах.

В Украине почтили память жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории "закона пяти колосков" – документа, который стал первым шагом к Голодомору.

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