В Украине почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Фото

В понедельник, 14 декабря, в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщается на сайте президента Украины, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым возложили цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве .

Также участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Шмыгаль в своем Telegram заявил, что участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС являются примером мужества, самоотверженности и высокого профессионализма.

"Это сотни тысяч храбрых, мужественных людей, которые ценой собственной жизни и здоровья приняли судьбоносный вызов, чтобы защитить не только Украину, но и весь мир", – отметил он.

В свою очередь, ГСЧС Украины пожелала всем участникам ликвидации аварии на ЧАЭС крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба и добра.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыли уникальные видео ликвидации аварии на ЧАЭС.