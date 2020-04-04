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4 апреля • обновлено в 18:21
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В Украине почти 90% жертв COVID-19 – старше 50 лет: опубликована детальная статистика

13.3т
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В Украине 86% людей, которые скончались от коронавируса COVID-19, были возрастом старше 50 лет и имели тяжелые заболевания.

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Состоянием на 4 апреля от COVID-19 в стране умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%), сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Украины.

"Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием патологии были сопутствующие заболевания", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

У больных наблюдались такие болезни:

  • 61% – сердечно-сосудистые заболевания

  • 40% – сахарный диабет

  • 13% – новообразования

  • 4% – заболевания почек

  • 9% – заболевания легких

  • 4% – ожирение

Эпидемия COVID-19

Эпидемия COVID-19

Центр общественного здоровья Украины

По возрастному распределению:

  • 30-39 лет – 2 человека;

  • 40-49 лет – 2 человека;

  • 50-59 лет – 9 человек;

  • 60-69 лет – 9 человек;

  • 70-79 лет – 5 человек;

  • 80-89 лет – 1 человек;

Отмечается, что пять умерших ранее бывали за рубежом. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти – 4 дня.

При этом все 28 зараженных были доставлены в больницу. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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