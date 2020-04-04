В Украине почти 90% жертв COVID-19 – старше 50 лет: опубликована детальная статистика

В Украине 86% людей, которые скончались от коронавируса COVID-19, были возрастом старше 50 лет и имели тяжелые заболевания.
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Состоянием на 4 апреля от COVID-19 в стране умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%), сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Украины.
"Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием патологии были сопутствующие заболевания", – говорится в сообщении.
Коронавирус в Украине
У больных наблюдались такие болезни:
61% – сердечно-сосудистые заболевания
40% – сахарный диабет
13% – новообразования
4% – заболевания почек
9% – заболевания легких
4% – ожирение
Эпидемия COVID-19
Центр общественного здоровья Украины
По возрастному распределению:
30-39 лет – 2 человека;
40-49 лет – 2 человека;
50-59 лет – 9 человек;
60-69 лет – 9 человек;
70-79 лет – 5 человек;
80-89 лет – 1 человек;
Отмечается, что пять умерших ранее бывали за рубежом. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти – 4 дня.
При этом все 28 зараженных были доставлены в больницу. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования COVID-19.
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