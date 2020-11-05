В Украине побит рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19

Таша Адамович Общество 11:12, 5.11.2020 Обновлено: 11:27, 5.11.2020

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине от коронавируса вылечилось рекордное количество пациентов – 8378.

Согласно данным сайта Совета нацбезопасности и обороны, предыдущий рекорд был установлен 3 ноября. Тогда болезнь преодолели 7 536 украинцев.

Наибольшее число выздоровевших зафиксировано в трех регионах:

  • Львовской области – 2 195;

  • Донецкой – 594;

  • Ривненской – 555.

Всего за время пандемии в Украине излечились от болезни 184 782 пациента.

Статистика по выздоровевшим от коронавируса за 4 ноября
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Статистика по выздоровевшим от коронавируса за 4 ноября
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Статистика по выздоровевшим от коронавируса за 4 ноября
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Статистика по выздоровевшим от коронавируса за 4 ноября
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Статистика по выздоровевшим от коронавируса за 4 ноября
https://covid19.rnbo.gov.ua/

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. Среди мер, которые предлагает ввести Минздрав – ограничение работы спорзалов, фитнес-центров, бассейнов, запрет на проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничение работы торгово-развлекательных центров и т.д.

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