В Украине побит рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19: какие области в лидерах

За прошедшие сутки, 7 июля, в Украине от коронавируса вылечилось рекордное количество пациентов – 926 человек.

Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению COVID-19 в стране рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Выздоровело 926 пациентов. Это такой абсолютный рекорд и приятная новость. Хочу поблагодарить наших медицинских работников, которые борются за жизни и здоровье украинцев",– сказал Степанов.

Так, лидером по количеству пациентов, которые побороли коронавирус, стала Волынская область. За минувшие сутки там выздоровели 157 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На втором месте оказалась Киевская область – там выздоровел 101 человек. В Закарпатской области – 88 человек, в Черновицкой – 87, в Ривненской – 77, в Житомирской – 67, в Киеве – 52 человека.

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

Отметим, что всего в Украине болезнь побороли 23 119 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 июля, коронавирусом в Украине заболели еще 807 людей. Больше всего новых зараженных зарегистрировали в областях: Львовской – 117, Ривненской – 76 и городе Киев – 114.

Как писал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября. По его словам, дети пойдут в школу.