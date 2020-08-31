В Украине планируют возобновить производство вакцин

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в Украине в течение нескольких лет планируют возобновить собственное производство вакцин.

Это касается гриппа и других вакцин, которые ежегодно используют в стране. В интервью для "Радио Свобода" чиновник отметил, что вопрос неоднократно обсудили с президентом Владимиром Зеленским.

"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, кажется, еще в 1990-х годах, разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновление. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем", – сказал Степанов.

Глава Минздрава считает, что на возобновление может понадобиться несколько лет. Он подчеркнул, что уже провел несколько встреч с украинскими предпринимателями, которые имеют линии по производству вакцины.

"Конечно, это процесс не очень быстрый. Вместе с тем, я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Ликхи", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", – уточнил он.

Степанов убежден, что Украине обязательно нужно возобновить производство вакцины с точки зрения государственной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Индия 30 августа установила мировой рекорд по зараженным коронавирусом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!