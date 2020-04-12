В Украине планируют поэтапно отменять карантин: в МОЗ назвали дату и условия

С 24 апреля в Украине начнется процесс выхода из карантина из-за коронавируса COVID-19.

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Как заявил в интервью LB.ua главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то уже скоро увидят положительную динамику.

По его словам, первым ослаблением карантина, вероятно, будет разрешение на прогулки в парке.

"Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО. Мы сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО", – отметил главный санврач.

Виктор Ляшко

Он добавил, для детей до 9-го класса учебный год, скорее всего, уже закончился, они не будут возвращаться к учебе на один месяц.

Как писал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко сообщил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 17 апреля.