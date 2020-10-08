В Украине планировали построить 5 мобильных госпиталей для больных COVID-19, но деньги потратили на дороги, – Давиденко

В конце марта в Украине планировали построить пять мобильных инфекционных госпиталей для лечения больных COVID-19, однако потом передумали и направили деньги на строительство дорог.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" заявил собственник сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давиденко. По его словам, в Украину весной приезжали китайцы для помощи в строительстве госпиталей.

Давиденко сообщил, что планировалось построить по одному учреждению на 1200-1500 койко-мест во всех регионах страны – на юге, севере, востоке, западе и в центре.

"И тогда это было решение первого человека страны – строить или не строить. И когда это было решение "не строить", я внутренне для себя понял, что они решили, что коронавирус побороли. Они не собираются строить и тратить деньги, они проблему решили", – заявил бизнесмен.

По его словам, пока показатели заболеваемости не достигли 3-4 тысячи в сутки, "никто не просыпался".

"С того момента, как они решили не строить, а бороться с тем, что есть, деньги пошли на асфальт, на дороги, куда-угодно в другие места", – сказал Давиденко.

Он также напомнил, что к коронавирусу относились безрассудно на всех уровнях – за нарушение карантина никто никого не штрафовал, проводились массовые мероприятия, работали клубы, праздновались дни города.

По словам предпринимателя, занимающегося медицинским бизнесом, за последние две недели появился ажиотажный спрос на пульсоксиметры, термометры, бактерицидные лампы, кислородные концентраторы.

"Если украинский бизнес, который зарабатывает на этом деле деньги, не смог достаточно купить и привезти, чтобы сегодня хватало людям за деньги купить, как вы считаете, подготовилась ли за шесть месяцев достаточно украинская власть, чтобы это пережить", – отметил Давиденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.