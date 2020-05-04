В Украине пик пандемии коронавируса ожидается в конце мая: ученые озвучили новый прогноз

Общество 15:24, 4.05.2020 Обновлено: 15:40, 4.05.2020

Пик пандемии коронавируса COVID-19 в Украине наиболее вероятно придется на третью декаду мая.

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Об этом говорится в докладе Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

Пик коронавируса в Украине придется на третью декаду мая

Ученые прогнозируют, что 21 мая в стране будет 13 964 случаев заражения коронавирусом, а уже с 22 мая эта цифра пойдет на спад.

При этом угасание эпидемии исследователи ожидают в конце августа. На 30 августа в Украине должно остаться всего 52 больных COVID-19.

wdc.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о готовности медицинской системы к пику заболеваемости коронавирусом.

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