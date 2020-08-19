В Украине пересмотрят карантинные зоны: в группе риска 13 областей

В четверг, 20 августа, в Украине в очередной раз пересмотрят установленные уровни эпидемиологической безопасности в регионах и изменят деление на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

Об этом во время брифинга 19 августа сообщил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что уже есть 13 областей, которые рискуют попасть под строгое усиление карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Завтра будут пересмотрены уровне эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. 13 августа, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10. Сейчас, по статистике, которая у нас есть на сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13", – сказал Ляшко.

"Но мы ждем завтрашнего дня, поскольку динамика роста количества больных показывает, что дополнительно к 13-т могут присоединиться другие области", – предупредил он.

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