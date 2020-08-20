В Украине расширили "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны карантина: список по областям

В Украине с 24 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов. В "красную" зону попали, в частности, Коломыя, Самбор, Черновцы.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

К "красной" зоне будут отнесены:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

К "оранжевой" зоне отнесены:

город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жолковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калучшний, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневичский районы Волынской области;

город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

город Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

К "желтой" зоне будут отнесены:

Киев;

города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;

города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.

Зоны карантина в Украине. Facebook / Олег Немчинов

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине официально подтверждены 98 537 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 134 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 2 184 человека (+40 за сутки), а 50 441 пациент (+812) полностью побороли болезнь.

В СНБО назвали регионы Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом – это Киев и 17 областей.