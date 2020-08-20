В Украине пересмотрели 'красные' и 'зеленые' зоны карантина

В Украине с 24 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов. В "красную" зону попали, в частности, Коломыя, Самбор, Черновцы.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

К "красной" зоне будут отнесены:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

К "желтой" зоне будут отнесены:

Киев;

города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;

города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.

Дополняется...

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