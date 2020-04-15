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15 апреля • обновлено в 13:43
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В Украине перенесли сроки призыв на службу в армию

1.6т
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В Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу с апреля-мая на май-июль 2020 года.

Такое решение принял Кабинет министров в среду, 15 апреля, сообщил в Телегра-канал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке военного призыва в Украине из-за пандемии коронавируса.

Призыв в армию

Призыв в армию

Ранее командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский издал распоряжение, которым на на время действия общенационального карантина в Украине временно отменили призыв граждан в армию.

Также глава государства снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили отложить регулярный весенний призыв в вооруженные силы из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины призыв
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
соответственно и дембель.
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