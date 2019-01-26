В Украине переименуют российские церкви: опубликован список

Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций , которым необходимо внести изменения в свое название и устав, согласно новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названий религиозных организаций.

Соответствующий список опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" в субботу, 26 января. Полный текст религиоведческой экспертизы размещен на официальном сайте Министерства культуры Украины.

В частности, под действие подпадают религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав таких религиозных объединений: Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Безпоповское согласие), другое название — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

УНН

Отмечается, что все религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав выше перечисленных церквей, должны в течение трех месяцев внести изменения в свои уставы и указать в официальном названии принадлежность к указанным организациям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ МП отреагировали на исторический законопроект и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Пресс-секретарь религиозной организации архиепископ Климент отметил, что МП не будет менять свое название. "Почему мы вообще должны реагировать на этот закон?" — спросил он.

Глава единой украинской православной церкви митрополит Епифаний поддержал инициативу Верховной Рады и пояснил, почему переименование УПЦ Московского патриархата необходимо.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!