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В Украине переименуют российские церкви: опубликован список

10.8тЧитать материал на украинском

Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций , которым необходимо внести изменения в свое название и устав, согласно новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названий религиозных организаций.

Соответствующий список опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" в субботу, 26 января. Полный текст религиоведческой экспертизы размещен на официальном сайте Министерства культуры Украины.

В частности, под действие подпадают религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав таких религиозных объединений: Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Безпоповское согласие), другое название — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

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В Украине переименуют российские церкви: опубликован список

УНН

Отмечается, что все религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав выше перечисленных церквей, должны в течение трех месяцев внести изменения в свои уставы и указать в официальном названии принадлежность к указанным организациям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
ПЦУУПЦ МП
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Абсолютно верно. Заходя в церковь я хочу сразу и однозначно различить по названию принадлежность, без разгадывания аббривеатур, сверкой по Гуглу и т.д. Я имею на это право, и я хочу этого.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Все, что имеет отношение к Педерашке, нужно обязательно помечать - зло должно быть идентифицировано!
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Bogdanov Borislav
Bogdanov Borislav
Начинается, ждем танков защищать церкви от фашистов
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