В Украине переименуют коньяк: как будет называться

Украинцы определились в сети с новым названием для "коньяка" в связи с переименованием аналогов европейских продуктов, что является требованием Соглашения об Ассоциации с ЕС.

По результатам опроса проекта "Географические указания в Украине", опубликованным в Facebook, большинство респондентов остановились на варианте "Український бренді/Бренді України".

Самое популярное название, как видно по представленной диаграмме, поддержали 25,6% украинцев.

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Второе место занял вариант "Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк" – 9,4%. На третьем – "Гайстер" (8,5%).

В список лидеров попали также: "Кьянок" (7,9%), "Дубовик/Дубняр" (7,2%), "Брунат"(5,3%), "Каннук" (4,5%), "Укрньяк/Украньяк" (4,3%) , "Сонцедар/Сандарам/Виндар" (3,3%), "Бревис" (3%).

Всего свои голоса оставили около 16 тысяч респондентов.

Однако гарантии, что "коньяк" получит новое название "Украинский бренди" нет. "В конце января Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует совещание с производителями коньяка Украины для обсуждения нового названия этого продукта. Там будут представлены результаты этого опроса", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС на украинском рынке не должно быть продукции, названия которой дублируют европейские аналоги. В Украине прописали 10-летний период перехода на новые стандарты. За этот срок украинский винно-коньячный рынок должен максимально адаптироваться к изменениям.

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