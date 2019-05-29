ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

В Украине переименуют две области: комитет Рады принял решение

4.4тЧитать материал на украинском

Комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Такое решение было принято на заседании комитета в среду, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, комитет рекомендует предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст. 133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и о переименовании Днепропетровской области (№9310-1).

В Украине переименуют две области: комитет Рады принял решение

24 канал

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
10
Смешно
10
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В первый раз что ли эти недобитки пытаются?!) Как и в прошлый будет - мордоой в преступления нацист.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
коршун федот
коршун федот
Михайлов Андрей, Бурят, говна меньше жри.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения