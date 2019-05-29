В Украине переименуют две области: комитет Рады принял решение

Комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.
Такое решение было принято на заседании комитета в среду, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина".
В частности, комитет рекомендует предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст. 133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и о переименовании Днепропетровской области (№9310-1).
24 канал
Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 ноября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №8380 относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую.
21 ноября президент внес в Раду как неотложный законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
23 ноября в Раде был зарегистрирован второй законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
Часть украинцев высказалась против идеи переименования двух областей.
7 февраля 2019 года народные депутаты проголосовали за законопроект №9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
В апреле 2019-го Конституционный Суд разрешил переименование этой области в Сичеславскую.
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