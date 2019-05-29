В Украине переименуют две области: комитет Рады принял решение

Комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Такое решение было принято на заседании комитета в среду, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, комитет рекомендует предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст. 133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и о переименовании Днепропетровской области (№9310-1).

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Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

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