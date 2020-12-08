В Украине ожидаются мороз, гололедица и сильный ветер: синоптики дали прогноз на среду

В среду, 9 декабря, в Украине ожидаются сильные порывы ветра, гололедица и морозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -2…+2 градуса, в Закарпатье +4…+6 градусов.

На севере страны облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем 0…-2 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-8 градусов, днем -2…+1 градус.

На востоке страны облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6…-9 градусов, днем -2…0 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь со снегом, местами гололед, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-5 градусов, днем -1…+2 градуса, в Одесской области +3…+5 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -2…-4 градуса.

Как сообщает ГСЧС в Facebook, в связи с понижением температуры воздуха на равнинных реках страны (кроме украинского участка Дуная, Днепровского и Каховского водохранилища) ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, а на отдельных участках – установления ледостава.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, когда в Украину придет потепление.