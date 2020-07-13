В Украине ожидаются грозы с градом: объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 13 июля, в Украине объявили о штормовом предупреждении, ожидаются сильные порывы ветра.

Как сообщил Укргидрометцентр, кроме западных областей, Украину накроют грозы, в восточной части местами град.

В центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.