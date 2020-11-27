В Украине ожидается дождь с мокрым снегом: синоптик дала прогноз на выходные

В субботу и воскресенье, 28-29 ноября, погода в Украине будет и с осадками, и с теплом, и с холодом.

Как сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, циклон и атмосферные фронты обусловят в западных, северных областях Украины дождь с переходом в мокрый снег.

"Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут Юг, кроме Запорожья. Все, что сюда не попало – без существенных осадков", – написала она.

На Востоке Украины вероятен сильный ветер.

В то же время на Западе и Севере будет холоднее всего, в дневные часы ожидается +1...+4 градуса.

В центральной части от +1...+3 градусов в Винницкой области, до +4...+6 градусов в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницком и районах и аж до +8 градусов в Днепропетровской области.

В восточных областях предполагается +5...+8 градусов.

В южной части ожидается самая теплая погода: от +6...+10 градусов до +10...+14 градусов в Крыму.

В Киеве также ожидаются осадки, дождь с переходом в мокрый снег, но и не без прояснений.

Влажную погоду в столице будет усиливать низкая температура: в течение дня максимально только +1...+4 градуса.

Telegram Натальи Диденко

Telegram Натальи Диденко

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Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер".