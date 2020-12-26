В Украине ожидаются дождь, мокрый снег и гололед: опубликован прогноз на воскресенье и начало недели

В воскресенье, 27 декабря, в Украине преимущественно без осадков, лишь в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью будет идти снег.

Как сообщил Укргидрометцентр в Facebook, 28 декабря на Правобережье, 29 декабря на Закарпатье, Прикарпатье и в северо-восточных областях дождь и мокрый снег, местами гололед. На остальной территории без осадков.

На северо-востоке и юге на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0...-6 градусов (27 декабря в Карпатском регионе, 28 декабря на Левобережье -5...-11 градусов), днем от -2 до +4 градусов.

В течение 28-29 декабря, начиная с юго-запада, повышение температуры ночью -1...+5 градусов, днем до +3...+8 градусов, на юге +8...+13 градусов, в восточных и Сумской областях ночью ослабление мороза, днем около 0 градусов.

В воскресенье на западе, в начале недели в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Украине и Рождество, 7 января.