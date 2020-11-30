В Украине некому производить боеприпасы – "Укроборонпром"

В Украине на сегодняшний день не осталось полного цикла производства боеприпасов – отрасль надо создавать с самого начала.

Об этом заявил глава оборонного госконцерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина 30 ноября. Проектов по производству боеприпасов малого калибра в пределах предприятий концерна также нет.

По словам Фоменко, сейчас Украина покупает все, "начиная от мелких до крупных калибров". Также военные используют складские остатки, однако среди них есть и такие, у которых срок эксплуатации заканчивается.

"Они иногда теряют свои характеристики за время пребывания на складах", – пояснил глава "Укрборонпрома".

Также он добавил, что ни один отечественный завод не в состоянии организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие пару лет.

Однако, по словам Фоменко, все, что могут производить в Украине, надо делать.

"У нас высокий и производственный и научно-технический потенциал. Например, конструкторское бюро "Луч", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по итогам расследования авиакатастрофы АН-26 с курсантами в Чугуеве не было найдено никаких нарушений при ремонте самолета. Также, по словам главы "Укроборонпрома" Фоменко, двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", которая не входит в периметр государственного концерна.