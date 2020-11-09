В Украине отменили все плановые операции и госпитализации из-за COVID-19

Виктория Довгань Общество 15:04, 9.11.2020 Обновлено: 15:28, 9.11.2020

С понедельника, 9 ноября, все больницы в Украине прекращают принимать больных на плановые операции и госпитализации из-за пандемии.

Об этом на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, все медучреждения переходят исключительно на лечение людей с коронавирусом, а также неотложных пациентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены. Наши больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусом. Ситуация крайне напряженная, и не только в Украине", – подчеркнул Ляшко.

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