В Украине отменили все плановые операции и госпитализации из-за COVID-19
С понедельника, 9 ноября, все больницы в Украине прекращают принимать больных на плановые операции и госпитализации из-за пандемии.
Об этом на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, все медучреждения переходят исключительно на лечение людей с коронавирусом, а также неотложных пациентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"С понедельника все плановые госпитализации запрещены. Наши больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусом. Ситуация крайне напряженная, и не только в Украине", – подчеркнул Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.
Кроме того, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Украине решили усилить меры безопасности – ввести жесткий карантин выходного дня.
Напомним, по состоянию на утро 9 ноября в Украине официально подтверждено 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 выявлены за минувшие сутки.