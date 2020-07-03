Пьяные водители в Украине в 2020-м побили годичный антирекорд: чем обернется поблажка Зеленского

В Украине отменили уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде, которое было введено с 1 июля. По сути, новые правила действовали всего день, теперь нарушителей ждет административная ответственность и штрафы в размере до 51 тысячи гривень.

Но, к сожалению, печальная статистика совершенных ДТП в стране, в том числе из-за нетрезвого вождения, говорит о том, что штрафы нарушителей не пугают. А мировая практика показывает, что тюремный срок может лучше повлиять на горе-водителя. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL .

Ужасающая статистика

Согласно данным Национальной полиции Украины, за 2019 год зафиксировано 160 675 ДТП. В среднем это 440 аварий за сутки. Погибло на дорогах страны 3454 человек, травмировано – 32 736.

По причине нетрезвого вождения за год было совершено 1216 из всех ДТП, в которых погибло 106 человек, пострадало – 1616.

По состоянию на 1 июня в Украине с начала 2020 года уже зафиксировано 57 929 дорожно-транспортных аварий. Самый высокий уровень аварийности в Киеве, за пять месяцев в столице произошло 14 214 ДТП. На втором месте Одесская область, где с начала года зафиксировано 5166 аварий. На третьем месте с результатом в 4798 аварий оказалась Киевская область.

В Украине печальная статистика по ДТП petropavlivka.city

К сожалению, всего за пять месяцев нетрезвые водители побили годичный антирекорд по авариям –1664 случая против 1216 за весь 2019 год. В них погибло 49 человек, травмировано – 386.

Уголовка отменяется

Как известно, с 1 июля в Украине появился новый вид правонарушения – уголовный проступок, к которому в основном отнесли преступления небольшой тяжести – кражи, мошенничество или нанесение легких телесных повреждений. Согласно закону № 2617-VIII об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений к проступку отнесли и вождение авто в нетрезвом виде.

Документ был принят еще осенью 2018 года, и подписан пятым президентом Украины Петром Порошенко в апреле 2019 года. Новшества должны были начать действовать еще с 1 января 2020 года, но для более качественной подготовки правоохранительных органов и судов их отложили до 1 июля 2020 года.

Предполагалось, что благодаря усилению наказания за пьяное вождение, количество ДТП удастся снизить. А страх перед уголовной ответственностью заставит человека несколько раз подумать, стоит ли садиться нетрезвым за руль.

В Украине вернули административную ответственность за вождение в нетрезвом виде "Информатор-Авто"

Но, 17 июня Верховная Рада приняла законопроект №3314, которым возвращается административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 2 июля президент подписал документ и изменения вступили в силу.

Теперь пьнство за рулем будет наказываться штрафом в 17-34 тыс. грн и 51 тыс. грн в случае повторного нарушения.

Правила просуществовали для автомобилистов всего день, но были ли случаи задержания водителей по новой статье Уголовного кодекса Украине ни в Патрульной полиции Украины, ни в Национальной полиции ответить OBOZREVATEL не смогли.

Как наказывают в других странах

За вождение в нетрезвом виде в мире наказывают по-разному, но уголовная ответственность присутствует во многих. Например, в США пьяный водитель может сесть в тюрьму на шесть месяцев и лишиться прав на длительный срок.

В соседних Латвии, Беларуси и Польше управлять авто выпившим также уголовно наказуемо.

В Италии и Испании предусмотрены огромные штрафы, а за повторные или особо грубые нарушения могут посадить сроком до 2 лет.

В азиатских странах все еще намного жестче. Например, в Сингапуре за пьяное вождение нарушитель может не только сесть в тюрьму, но и получить и до шести ударов палкой, если в аварии будут потерпевшие или пострадавшие.

А в Китае ДТП с летальным исходом может грозить виновнику смертной казнью. К высшей мере наказания могут приговорить и в Таиланде.