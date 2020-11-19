В Украине отменили справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

Министерство цифровой трансформации Украины отменило обязательное предоставление справки о составе семьи для получения ряда государственных услуг.

Об этом сообщил вице-премьер, министр Минцифры Михаил Федоров на онлайн-брифинге по итогам заседания правительства 18 ноября. По его словам, это упростит получение государственных услуг для украинцев (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам чиновника, справка отменена для получения 6 услуг:

назначение пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

оформление возмещения расходов, связанных с уходом за ветераном войны;

оформление выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника либо его увольнения из Госспецсвязи;

выплаты денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты по поднаем (наем, аренду) жилья;

продление/сокращение срока пребывания (временного пребывания) иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

представление военнослужащими, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение

На очереди – упрощение порядка для получения еще 20 госуслуг, отметил Федоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам первого заместителя министра Минцифры Алексея Вискуба, украинцы могут сэкономить на взятках 840 млн благодаря электронным государственным услугам. В целом, граждане могут сэкономить 1,3 млрд гривен благодаря цифровизации государственных услуг. До 495 млн гривен в год они могут сэкономить, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать государственные органы. Это те средства, которые тратятся на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.