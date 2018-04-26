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В Украине отменили слово "вуз": появилось новое название

10.5тЧитать новость на украинском

В Украине согласно новому закону об образовании был отменен термин "высшие учебные заведения" ("вуз").

Отныне подобные учреждения будут называться "заведение высшего образования", говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

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Документ также усиливает ответственность за нарушение академической честности во время получения ученого звания.

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Кроме того, постановление несколько упрощает требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы. Также правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцам объяснили, что делать и куда жаловаться, если в заведении высшего образования требуют взятку.

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Темы
Образование в УкраинеРеформа образования
Место
Украина
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