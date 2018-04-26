В Украине отменили слово "вуз": появилось новое название

В Украине согласно новому закону об образовании был отменен термин "высшие учебные заведения" ("вуз").

Отныне подобные учреждения будут называться "заведение высшего образования", говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

112 Украина

Документ также усиливает ответственность за нарушение академической честности во время получения ученого звания.

Кроме того, постановление несколько упрощает требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы. Также правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцам объяснили, что делать и куда жаловаться, если в заведении высшего образования требуют взятку.