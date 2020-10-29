В Украине отменили дополнительное тестирование на COVID-19 и обновили критерии госпитализации

Министерство здравоохранения Украины отменило дополнительное тестирование на коронавирус для завершения амбулаторного лечения.

Об этом на онлайн-конференции 29 октября заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что соответствующие изменения были внесены в стандарты предоставления медпомощи при COVID-19.

"24 октября 2020 года приказом №2438 мы внесли изменения в стандарты предоставления медицинской помощи", – сказал он.

По словам Ляшко, в стандарте четко прописаны три критерия завершения амбулаторно-поликлинического лечения:

отсутствие клинических проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования (нет необходимости дополнительно проводить тестирование);

отсутствие клинических проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты изъятия материала при позитивном ПЦР (также нет необходимости дополнительно проходить тестирование);

отсутствие проявлений заболевания при условии получения одного отрицательного результата ПЦР.

Главный санитарный врач добавил, что в стандарте также прописаны критерии госпитализации.

"Просим всех соблюдать критерии по клиническим параметрам, в частности частоты дыхания (менее 10 или более 30), сатурации при измерении пульсоксиметром менее 92%, нарушение сознания, а также пациенты с течением заболевания средней тяжести с сопутствующими патологиями", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения в сентябре обновило стандарты оказания помощи при коронавирусе, которые медики должны соблюдать в обязательном порядке. Документ был разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.