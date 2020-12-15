В Украине отмечают годовщину создания ПЦУ: чего удалось достичь за два года. Видео

15 декабря Православная церковь Украины отмечает вторую годовщину своего появления. В этот день, в 2018 году, на объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата. За два года ПЦУ признали 4 поместные церкви.

Глава Украинской православной церкви митрополит Епифаний в Facebook опубликовал поздравительное сообщение.

"Поздравляю всех со второй годовщиной Объединительного Собора и возникновения единой поместной Украинской Православной Церкви. Все мы не только свидетелями, но и соавторами этого, без преувеличения, эпохального события. И сегодня мы с радостью и благодарностью Богу констатируем: независимая поместная Православная Церковь Украина состоялась. Это свершившийся и необратимый факт. И пути назад – нет!" – подчеркнул священнослужитель.

Предстоятель ПЦУ поблагодарил архиереев, духовенство и верующих за общее дело в объединении Церкви.

"Именно наше единство и вера – ключ к нашим победам, источник несокрушимой силы украинского народа. Снова и снова призываю к церковному единению всех православных украинцев: двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас!" – добавил Епифаний.

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В ПЦУ отметили, что слова митрополита дают основание видеть победу правды и добра, подтверждение истины, что сила народа – в его единстве.

"Давайте беречь и приумножать то, что получили. Будем свободными в единении, сильными – в согласии, верными – в нашей сплоченности", – отмечено в сообщении.

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Подчеркнем, что автокефалию Православной церкви Украины признали старейшие патриархаты. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.

Также Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии ПЦУ.

Старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ.

Добавим, что во вторник, 15 декабря, митрополит Епифаний совместно с архиереями совершит благодарственный молебен в соборе Святой Софии Киевской. Молебен начнется в 12:30 и наблюдать за ним можно будет онлайн.

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