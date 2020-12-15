В Украине отмечают годовщину Томоса: чего удалось достичь за два года. Видео
15 декабря Православная церковь Украины отмечает вторую годовщину своего появления. В этот день, в 2018 году, на объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата. За два года ПЦУ признали 4 Поместные церкви.
Глава Украинской православной церкви митрополит Епифаний в Facebook опубликовал поздравительное сообщение.
"Поздравляю всех со второй годовщиной Объединительного Собора и возникновения единой поместной Украинской Православной Церкви. Все мы не только свидетелями, но и соавторами этого, без преувеличения, эпохального события. И сегодня мы с радостью и благодарностью Богу констатируем: независимая поместная Православная Церковь Украина состоялась. Это свершившийся и необратимый факт. И пути назад – нет!" – подчеркнул священнослужитель.
Предстоятель ПЦУ поблагодарил архиереев, духовенство и верующих за общее дело в объединении Церкви.
"Именно наше единство и вера – ключ к нашим победам, источник несокрушимой силы украинского народа. Снова и снова призываю к церковному единению всех православных украинцев: двери Поместной Церкви и наши сердца открыты для вас!" – добавил Епифаний.
В ПЦУ отметили, что слова митрополита дают основание видеть победу правды и добра, подтверждение истины, что сила народа – в его единстве.
"Давайте беречь и приумножать то, что получили. Будем свободными в единении, сильными – в согласии, верными – в нашей сплоченности", – отмечено в сообщении.
Подчеркнем, что Автокефалию Православной церкви Украины признали старейшие патриархаты. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.
Также Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии ПЦУ.
Старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ.
Добавим, что во вторник, 15 декабря, митрополит Епифаний совместно с архиереями совершит благодарственный молебен в Соборе Святой Софии Киевской. Молебен начнется в 12:30 и наблюдать за ним можно будет онлайн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Томос был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем уже после наступления нового, 2019 года, 5 января.
Четыре дня спустя свои подписи под документом поставили все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле.
30 января 2019 года Православная церковь Украины была официально зарегистрирована в Украине как религиозная организация.
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.
РПЦ объявила бойкот патриарху из-за Украины.
Польская автокефальная православная церковь отказалась признавать ПЦУ.