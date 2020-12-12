В Украине отмечают день Сухопутных войск: воинам пожелали побед

В субботу, 12 декабря, отмечается День сухопутных войск Украины. С этим праздником украинских военных поздравляли высшее военное руководство и волонтеры.

Отметим, что командующим Сухопутных войск с 5 августа 2019 года является генерал-полковник Александр Сирский. В структуру войск входит:

Командование Сухопутных войск ВСУ

Оперативное командование Юг, Север, Запад, Восток

Части непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск ВСУ

Также в состав Сухопутных войск входят военные учебные заведения

Роды Сухопутных войск ВСУ состоят из:

Механизированные, танковые войска

Ракетные войска и артиллерия

Войска воздушной обороны

Армейская авиация

Специальные войска

Военные части тыла и вооружений

Военные части территориальной обороны

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в сети написал, что Сухопутным войскам определена ведущая роль по обеспечению обороноспособности, защиты государственного суверенитета, целостности и неприкосновенности Украины.

"Вы это успешно выполнили во время участия в антитеррористической операции и продолжаете демонстрировать в ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Участия в многонациональных учениях на территории Украины и за рубежом, в международных операциях по соблюдению мира и безопасности. Вы олицетворяете собой образ настоящего украинского воина – несокрушимого, мужественного и верного присяге патриота", – сообщил украинский офицер.

Наев подчеркнул, что Сухопутные войска являются главной составляющей в системе сдержек и отпора российской вооруженной агрессии.

"Вечная память и слава мужественным героям, которые отдали жизнь на поле боя с наемниками Кремля! В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодарность за преданность выбранной профессии, народу и Родине. Желаю вам крепкого здоровья, высокого боевого духа, а также семейного уюта и согласия", – добавил командующий ОС.

Бывший министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook отметил, что Сухопутные войска самый многочисленный вид и основа боевого потенциала ВСУ.

"Желаю вам и вашим семьям здоровья, согласия, мира и побед! Горжусь мужеством, смелостью, патриотизмом и любовью к родной стране украинских воинов! Низкий поклон перед подвигом героев, отдавших самое дорогое, что было – свою жизнь в боях за территориальную целостность и независимость Украины", – написал он.

Фонд "Вернись живым" в соцсети написал, что подразделения Сухопутные войска ВСУ – стальной кулак и карающий меч нашей армии.

"Танковые, механизированные и артиллерийские подразделения, армейская авиация и горно-штурмовые соединения ежедневно на страже и готовы дать отпор агрессору. Спасибо за службу и желаем каждому военнослужащему Сухопутных войск силы, мужества и сил, а главное – победы. Пусть враг трепещет от страха и знает, что однажды он будет разбит", – говорится в поздравлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря отмечается День сухопутных войск Украины, праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.