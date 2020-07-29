В Украине отмечают День Сил спецопераций ВСУ: Героев ярко поздравили в сети

29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций. Он стал не только профессиональным праздником воинов, но и датой памяти их погибших побратимов. Ведь 29 июля 2014 года состоялся бой в Латышево Донецкой области, во время которого бойцы 3-го полка спецназначения попали в засаду на оккупированной территории.

Как пишет "Повернись живим", во время прорыва погибли восемь Героев, раненых российские террористы добивали. Еще семь защитников попали в плен, двое умерли от ранений. В знак уважения к павшим в том бою именно эта дата, 29 июля, с 2016 года стала Днем ССО ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поздравления по случаю праздника обнародовали на своих страницах в Facebook представители высшего военного и политического руководства Украины.

"Мужество, смелость, отвага и решительность всегда находили свое продолжение в героизме спецназовцев, которые в эти непростые для страны времена достойно выполняют свой воинский долг, защищая родную землю от врага. Воины-спецназовцы, действуя в зоне особого риска, продемонстрировали свою высокую эффективность, мужество и профессионализм, несокрушимый и непобедимый боевой дух, став примером исключительной воинской доблести и чести. В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им слава!" – написал командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

Также поздравления спецназовцам адресовала и Служба безопасности Украины, отметив, что они – это гордость украинской армии.

"Силы специальных операций – молодой отдельный род Вооруженных сил, который за короткий срок стал гордостью украинского войска, а служба в нем – большой честью. Ваш девиз "Иду на вы!" ярко подчеркивает, что Силы специальных операций пополняются военнослужащими, которые всегда готовы смотреть в глаза врагу и целенаправленно достигать своей цели. Вечная память Героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Украины. Их подвиги навсегда вписаны в историю нашего государства и Сил специальных операций", – говорится в поздравлении командующего ОС ВСУ Сергея Наева.

Со своей стороны министр обороны Андрей Таран отметил, что, представляя один из самых молодых отдельных родов украинских Вооруженных сил, спецназовцы уже имеют свою победоносную и героическую историю.

"Легендарное выражение украинского князя Святослава Храброго "Иду на вы!", которое стало вашим боевым лозунгом, лучше всего символизирует мужество и отвагу каждого воина-спецназовца. Спасибо бойцам Сил специальных операций ВСУ за образцовую службу и преданность избранному делу, верность долгу и Отечеству. Склоняю голову перед подвигом ваших павших побратимов", – написал министр.

А главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что, соединив лучшие отечественные военные традиции с самыми современными подходами вооруженных сил ведущих государств НАТО, ССО стали элитой ВСУ.

"Сегодня вы, военнослужащие Сил специальных операций, находясь на передовой противодействия российской гибридной агрессии, пишете собственную историю, которая не имеет аналогов в нашем прошлом. Особенности "невидимой войны" не дают возможности широкой общественности по достоинству оценить ваш ратный подвиг, высокий профессионализм и преданность делу. В полной мере вас смогут оценить только потомки", – уверен Хомчак.

Воин Сил специальных операций Facebook Генерального штаба ВСУ

Поздравление современных Героев опубликовал и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Вы не увидите их лиц, но вы увидите их мощь. Сильные, решительные, профессиональные – они там, где труднее всего. Они видят эту войну на минусах и в тылу. Поздравляю Силы специальных операций. Спасибо, что держите на своих плечах мирное небо над Украиной. Слава воинам-спецназовцам! Слава Украине!" – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинских воинов с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил их за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и назвал военной элитой.