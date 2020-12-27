В Украине отмечают День контрразведки СБУ: военным пожелали оставаться невидимыми для врагов

В воскресенье, 27 декабря, отмечается День контрразведки Службы безопасности Украины.

Как сообщается на сайте СБУ, разведчиков поздравил глава спецслужбы Иван Баканов.

"Именно на вас возложена серьезная ответственность – работать на опережение и успешно противодействовать вызовам, которые стоят перед нашим государством. И одновременно – оставаться невидимыми для ее врагов", – заявил он.

По словам Баканова, разведчики обязаны быть на шаг впереди любой реальной или потенциальной угрозы, быстро и эффективно реагировать на нее.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении отметил, что контрразведывательная деятельность СБУ всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью "со стороны коварного северного соседа".

"За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри", – подчеркнул он.

Глава государства пожелал разведчикам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения украинскому народу.

Напомним, Департамент контрразведки СБУ был основан 27 декабря 1991 года. Целью контрразведывательной деятельности является предупреждение, своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Украины обнародовала обличительный ролик о сотруднике Главного разведывательного управления России Александре Сазонове, откомандированном в оккупированный Луганск.