В Украине запускают поезда и автобусы между регионами. Как купить билет и обезопасить себя в поездке

Кабинет министров Украины опубликовал поэтапный план выхода пассажирского транспорта из карантина. В первую очередь уже заработал городской общественный транспорт и метро. А с июня украинцы могут планировать поездки в другие города по всей Украине.

Как будут работать межобластные перевозки, и когда покупать билеты – узнавал OBOZREVATEL.

Когда заработает транспорт

Согласно решению правительства, восстановление движения транспорта будет происходить так:

с 22 мая возобновились регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;

с 25 мая – перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня – межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

с 15 июня – принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Этапы выхода из карантина пассажирских перевозок Министерство инфраструктуры

Билеты на дальние сообщения

С учетом того, что межобластные перевозки заработают уже через неделю, найти билеты на автобус пока крайне сложно. Кассы столичных автовокзалов не работают, номера перевозчиков не отвечают.

При этом на различных онлайн-сервисах уже можно купить билеты на разные направления по Украине на ближайшие даты. Например, в Одессу предлагают уехать 26 мая за 400 грн, в Харьков билеты есть на 29 мая за 350 грн, Львов на 26 мая за 500 грн, Днепр за 650 грн и Ивано-Франковск за 750 грн.

busfor.ua

busfor.ua

busfor.ua

В самих онлайн-сервисах сообщили OBOZREVATEL, что они являются только платформой для продажи билетов и не могут отвечать за перевозчиков, которые предлагают свои услуги до официального разрешения от правительства.

Почему же продажа билетов стала возможной, нам рассказали в одной из столичных компаний, которая занимается внутренними и международными перевозками.

С учетом того, что с 22 мая были сняты ограничения с международных перевозок автотранспортом, билеты можно приобрести в те города, через которые будет проходить рейс.

kiyavia.com

kiyavia.com

kiyavia.com

Например, вы можете добраться в Одессу автобусом, который дальше следует в Молдову. То же касается и других городов. Однако, как нам рассказали в компании, полное возобновление межобластных перевозок они ожидают только с 1 июня, и если тот или иной населенный пункт не проходит через международный маршрут, купить проездной документ туда не выйдет.

Относительно ж/д билетов, как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Министерства инфраструктуры, на данный момент вопрос согласовывается с областями, и уже в ближайшее время УЗ сообщит о старте продаж.

Безопасность

Конечно, возобновление пассажирских перевозок не означает, что они будут производиться, как и до карантина.

В Минздраве Украины утвердили новые правила работы автотранспорта, согласно которым водители, кассиры и другие сотрудники должны будут проходить ежедневный температурный скрининг, а если температура превысит 37,2 — их не пустят на работу. В очереди возле касс пассажиры должны стоять на расстоянии полутора метров друг от друга, все они, так же, как и водители с кассирами и диспетчерами, обязаны быть в масках.

Кроме того, вводятся ограничения по заполняемости автотранспорта. В случае осуществления перевозки в регион, в котором не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при условии рассадки пассажиров в шахматном порядке.

Схожие меры безопасности будут действовать и для ж/д перевозок, по крайней мере, что касается дезинфекции, температурного скрининга работников и масочного режима.

Относительно правил безопасности для пассажиров, и будет ли ограничение на перевозки по количеству человек, пока ведутся консультации с Минздравом.

Есть возможность – не едьте

Врачи же негативно относятся к возобновлению пассажирских перевозок. Инфекционист Дмитрий Дударь в комментарии OBOZREVATEL заявил, что лучший способ обезопасить себя от вероятного заражения – не ездить.

Как поясняет врач, статистика заболеваемости, которую дают в Минздраве не отображает реальную ситуацию по заражению коронавирусом. Многие случаи нам неизвестны до сих пор, поэтому подобные поездки не могут быть безопасными.

"Если все же необходимо, конечно, нужно соблюдать необходимую дистанцию, носить маски и перчатки, пользоваться санитайзером и максимально проветривать подвижной состав", – говорит он.

На вопрос, какие перевозки безопаснее, автобусные или ж/д, Дударь ответил: "Там где можно максимально проветривать и отдалиться от соседа".