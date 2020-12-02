В Украине завели дело из-за угроз венграм Закарпатья

В полиции открыли уголовное производство относительно угроз украинским венграм на Закарпатье, высказанным в провокационном видео.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире 24 канала. Виновным грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

По словам замминистра, в съемке и публикации видео с угрозами могли участвовать либо два человека, либо один при условии использования камеры со штативом.

Чиновник особо остановился на том, что Украина является многонациональной страной и Конституция гарантирует защиту всем гражданам независимо от их происхождения и религии.

"Любые угрозы в адрес национальных меньшинств запрещены законом и предусматривают ответственность", – заверил Геращенко.

Замглавы Министерства внутренних дел Украины заявил, что данное провокационное видео может быть результатом деятельности российских спецслужб.

"Мечта Путина – сделать так, чтобы все национальности в Украине жили как кошка с собакой. Мы отслеживаем, что российские пропагандистские СМИ радуются заявлениям и призывам к вспышкам этнической ненависти", – сказал он.

По информации Геращенко, на Закарпатье во время указанных событий сначала исполняли государственный гимн, а затем часть депутатов – венгерский. Но определенные политические силы и провокаторы используют ситуацию для раздувания ненависти к венграм, подчеркнул он.

Замминистра заявил, что это выгодно силам, которые хотят ослаблять Украину.

"Пение гимна – не запрещенная вещь и попытка это выдать за сепаратизм является большим преувеличением", – сказал Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и представляют угрозу гражданам Украины.

Об этом заявил министра МВД Арсен Аваков, комментируя появление в сети видеообращения якобы патриотов с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения. Он сказал, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация устроена спецслужбами враждебной страны.