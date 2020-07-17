В Украине откроют самый современный архив засекреченных документов СССР

Юрий Сергиенко Общество 01:18, 18.07.2020 Обновлено: 01:20, 18.07.2020

В Украине в течение двух-трех лет планируют открыть масштабный архив, в котором будет собрано более 4 миллионов документов репрессивных органов СССР.

Стоимость проекта оценивается в 680 миллионов гривен, часть из них правительство обещает выделить в этом году, сообщает ТСН (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Здание, где будет располагаться архив.
Фото 5.ua

Здание будущего архива расположено на территории банкнотно-монетного двора Нацбанка.

В нем будут собраны дела служб советской милиции, судов, НКВД и других ведомств того времени.

Здание, где будет располагаться архив.
Фото 5.ua

"Мы соберем все областные архивы СБУ и других органов. Откроем фактически исследовательскую институцию, которая позволит всем желающим посмотреть дела Петлюры…тех, кто был репрессирован в 30-х-50 годах", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

В свою очередь директор Архива национальной памяти Игорь Кулик подчеркнул, что это будет "самый современный архив".

Как будет выглядеть архив.
Фото 5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в феврале открыли публичный доступ к онлайн-коллекции документов из архивов КГБ о командире УПА-Запад Василие Сидоре (псевдоним "Шелест"), который был "правой рукой" главнокомандующего Романа Шухевича.

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