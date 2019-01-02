В Украине отключили телеканалы Newsone и ''Наш'': в России устроили скандал

Телекоммуникационный провайдер "Ланет" с 1 января отключил телеканалы NewsOne и "Макси TV" ("НАШ") как в сети кабельного телевидения, так и в Ланет.TV.

Как говорится в официальном заявлении, трансляция прекращена в связи с окончанием срока действия договоров, а также из-за нарушения законодательства в 2018 году.

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно назначал внеплановую проверку относительно изменения структуры собственности телеканала NewsOne, не один раз выносил ему предупреждения за несоблюдение правил вещания в дни скорби, а в августе 2018 года вынес санкцию в виде предупреждения из-за нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании", запрещающего транслировать передачи, изготовленные в период независимости Украины, которые содержат популяризацию или пропаганду "органов страны-агрессора", – сказано в объявлении.

Уточняется, что относительно канала "Макси TV" также была применена санкция из-за несоблюдения условий лицензии. Кроме того, Нацсовет отказал ему в переоформлении лицензии.

В связи с прекращением трансляции NewsOne обратился к главе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещанию Юрию Артеменко с просьбой проверить "Ланет" на предмет соблюдения украинского законодательства.

"Действие заключенного соглашения заканчивается только через год – 31 декабря 2019 года. До этого времени "провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги". Своими действиями компания нарушила часть 1 статьи 638 и часть 1 статьи 651 Гражданского кодекса Украины", – заявили в компании.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров пожаловался, что данные телеканалы отключили якобы из-за страха "правды".

"Если в Украине прекращают трансляцию каналов, значит, они боятся правды. Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной", — сказал он в комментарии RT.

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