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В Украине отдыхающие тотально срывают карантин: о дистанции и масках уже забыли. Видео толп

Глеб Иванов
Общество
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В Украине отдыхающие тотально срывают карантин

В Украине отдыхающие тотально срывают карантин.

Жители Украины начали массово нарушать карантин, введенный в стране из-за пандемии COVID-19: в Одессе, Львове и Киеве люди практически не носят маски и не придерживаются дистанции.

Об этом сообщает ТСН. Так, в Одессе без масок пускают даже в магазины, летние площадки ресторанов заполнены. Люди говорят, что в коронавирус не верят, или же просто его не боятся (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Украинцы начали массово нарушать карантин

Украинцы начали массово нарушать карантин tsn.ua

На лесных озерах в пригороде Киева также многолюдно: стоянка среди деревьев и заполненные берега.

"Здесь также не слышали о необходимой дистанции. Придерживаться ее заставляет лишь внезапный ливень и то ненадолго. Рядом и наливают и продают еду. Продавцы – без масок. Камера и замечания их раздражают", – сообщили журналисты.

Украинцы начали массово нарушать карантин

Украинцы начали массово нарушать карантин tsn.ua

Кроме того, на столичном Гидропарке люди снимают маски сразу при выходе из метро. Продавцы работают или без масок, или с масками на подбородке, а руки не дезинфицируют. Вокруг лотков с едой – ажиотаж.

В Львове отдыхают тоже без дистанции. У кого-то маски завязаны на руке, у кого-то на лице.

"Говорят, устали сидеть по домам. Почти все столики на террасах заняты. Без масок пьют кофе здесь и врачи", – сказано в материале.

Украинцы начали массово нарушать карантин

Украинцы начали массово нарушать карантин tsn.ua

Инфекционисты предупреждают: если так будет продолжаться, коронавирусная статистика в Украине будет ухудшаться.

"Вирус передается при тесном контакте. Я бы не так придирался, что люди находятся на улице, как к тому, что люди находятся в контакте с другими людьми. Вопрос имиджа страны и вопросы наших поездок за границу – если количество случаев в Украине будет расти, то, скорее всего, Украине не будут рады в зоне Шенгена, в других странах", – говорит инфекционист Федор Лапий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на выходных в Одессе люди отдыхали на пляжах, не соблюдая правила социального дистанцирования и не используя защитных средств.

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