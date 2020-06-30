В Украине отдыхающие тотально срывают карантин: о дистанции и масках уже забыли. Видео толп

Жители Украины начали массово нарушать карантин, введенный в стране из-за пандемии COVID-19: в Одессе, Львове и Киеве люди практически не носят маски и не придерживаются дистанции.

Об этом сообщает ТСН. Так, в Одессе без масок пускают даже в магазины, летние площадки ресторанов заполнены. Люди говорят, что в коронавирус не верят, или же просто его не боятся (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Украинцы начали массово нарушать карантин tsn.ua

На лесных озерах в пригороде Киева также многолюдно: стоянка среди деревьев и заполненные берега.

"Здесь также не слышали о необходимой дистанции. Придерживаться ее заставляет лишь внезапный ливень и то ненадолго. Рядом и наливают и продают еду. Продавцы – без масок. Камера и замечания их раздражают", – сообщили журналисты.

Украинцы начали массово нарушать карантин tsn.ua

Кроме того, на столичном Гидропарке люди снимают маски сразу при выходе из метро. Продавцы работают или без масок, или с масками на подбородке, а руки не дезинфицируют. Вокруг лотков с едой – ажиотаж.

В Львове отдыхают тоже без дистанции. У кого-то маски завязаны на руке, у кого-то на лице.

"Говорят, устали сидеть по домам. Почти все столики на террасах заняты. Без масок пьют кофе здесь и врачи", – сказано в материале.

Украинцы начали массово нарушать карантин tsn.ua

Инфекционисты предупреждают: если так будет продолжаться, коронавирусная статистика в Украине будет ухудшаться.

"Вирус передается при тесном контакте. Я бы не так придирался, что люди находятся на улице, как к тому, что люди находятся в контакте с другими людьми. Вопрос имиджа страны и вопросы наших поездок за границу – если количество случаев в Украине будет расти, то, скорее всего, Украине не будут рады в зоне Шенгена, в других странах", – говорит инфекционист Федор Лапий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на выходных в Одессе люди отдыхали на пляжах, не соблюдая правила социального дистанцирования и не используя защитных средств.