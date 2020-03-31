В Луцке от коронавируса умер врач-гинеколог областной больницы Орест Тимчак – диагноз COVID-19 у него подтвердили посмертно.
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Тогда как раньше медики считали, что он умер из-за болезни сердца. Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что 66-летний врач скончался 29 марта. Окончательный результат анализа на наличие у него вируса пришел только после того, как родственникам отдали тело на погребение.
В Украине от коронавируса умер известный врач
Сейчас в медучреждении утверждают, что последние десять дней мужчина находился в отпуске, а уже потом с диагнозом пневмония попал в инфекционную больницу. Экспресс-тест на коронавирус у него сначала показал отрицательный результат, поэтому анализы отправили в подтверждение и таки обнаружили это заболевание.
Со своей стороны "Волынские новости" сообщают, что Тимчак Орест Афанасьевич был известным в Луцке врачом-гинекологом.
"Он работал много лет в Волынской областной клинической больнице, был хорошим врачом, специалистом в области гинекологии, хорошим и отзывчивым человеком", – характеризуют мужчину коллеги.
Орест Тимчак
volynnews.com
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта скончался Олег Мищенко – член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19.
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