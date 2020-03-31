В Луцке от коронавируса умер врач-гинеколог областной больницы Орест Тимчак – диагноз COVID-19 у него подтвердили посмертно.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Тогда как раньше медики считали, что он умер из-за болезни сердца. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что 66-летний врач скончался 29 марта. Окончательный результат анализа на наличие у него вируса пришел только после того, как родственникам отдали тело на погребение.

В Украине от коронавируса умер известный врач

Сейчас в медучреждении утверждают, что последние десять дней мужчина находился в отпуске, а уже потом с диагнозом пневмония попал в инфекционную больницу. Экспресс-тест на коронавирус у него сначала показал отрицательный результат, поэтому анализы отправили в подтверждение и таки обнаружили это заболевание.

Со своей стороны "Волынские новости" сообщают, что Тимчак Орест Афанасьевич был известным в Луцке врачом-гинекологом.

"Он работал много лет в Волынской областной клинической больнице, был хорошим врачом, специалистом в области гинекологии, хорошим и отзывчивым человеком", – характеризуют мужчину коллеги.

Орест Тимчак volynnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта скончался Олег Мищенко – член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!