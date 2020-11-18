В Украине от COVID-19 за сутки умерло рекордное количество людей

В Украине установлен новый рекорд по смертности от коронавируса за сутки с начала пандемии – 256 жертв.

Смерть пациентов от осложнений этой болезни за 17 ноября зафиксирована в каждой области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, а также сайта Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего летальных случаев от COVID-19 за прошедшие сутки случилось в Запорожье – 24, в Киеве – 23, Полтавской области – 22, Днепропетровской – 19, Житомирской – 17, Киевской – 15, Харьковской – 14 и Львовской – 13.

Ежедневный прирост смертей от коронавируса в Украине СНБО

Всего за все время распространения в Украине коронавирусная инфекция уже унесла жизни 10 112 граждан. Тогда как 259 079 украинцев смогли побороть ее, в частности, 8096 только за прошедшие сутки.

Данные по смертности от коронавируса в Украине за сутки 17 ноября СНБО

Отметим, что по состоянию на утро среды, 18 ноября в Украине официально зарегистрированы 570 153 случая COVID-19. За последние сутки выявлены 12 496 новых заражений. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

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