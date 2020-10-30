В Украине от COVID-19 умерло рекордное количество людей

Таша Адамович Общество 09:32, 30.10.2020 Обновлено: 09:54, 30.10.2020

За сутки, 29 октября, в Украине от коронавирусной инфекции умерло 173 человека, это рекордный показатель смертности в нашей стране с начала пандемии.

В то же время выздоровело тоже рекордное число пациентов – 3394, об этом свидетельствуют данные сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Предыдущий печальный рекорд смертности в Украине был установлен 28 октября, тогда умерли 165 зараженных украинцев.

Статистика заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине
covid19.rnbo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что на 29 октября коронавирусом в Украине и мире заразились более 45,3 млн человек. За минувшие сутки выявлено 504 419 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту с начала пандемии. Всего от болезни скончались 1,1 млн пациентов, выздоровели – 32,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 81 тыс., Индии – 49 тыс. и Франции – 36 тыс.

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