В Украине от COVID-19 умерли почти 100 человек: Минздрав назвал решающий фактор

Кирилл Лютый Общество 00:54, 15.04.2020

Состоянием на 14 апреля от коронавируса в Украине скончались 98 человек. 79% жертв имели параллельно другие тяжелые заболевания.

Как сказано на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, большинство умерших страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, новообразований, заболеваний почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • серцево-сосудистые – 74%

  • совмещенные заболевания – 29%

  • цукровий диабет – 22%

  • захворювання легких – 9%

  • новоутворення – 8%

  • захворювання почек – 7%

Общий показатель летальности в Украине составляет 2,9%.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Из них 270 случаев выявлены за прошедшие сутки. Всего в Украине от инфекции умерли 98 человек, а вылечились уже 119.

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