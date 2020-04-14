В Украине от COVID-19 умерли почти 100 человек: Минздрав назвал решающий фактор

Состоянием на 14 апреля от коронавируса в Украине скончались 98 человек. 79% жертв имели параллельно другие тяжелые заболевания.
Как сказано на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, большинство умерших страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, новообразований, заболеваний почек, легких и ожирения.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
серцево-сосудистые – 74%
совмещенные заболевания – 29%
цукровий диабет – 22%
захворювання легких – 9%
новоутворення – 8%
захворювання почек – 7%
Общий показатель летальности в Украине составляет 2,9%.
Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Из них 270 случаев выявлены за прошедшие сутки. Всего в Украине от инфекции умерли 98 человек, а вылечились уже 119.
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