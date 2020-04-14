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15 апреля • обновлено в 01:25
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В Украине от COVID-19 умерли почти 100 человек: Минздрав назвал решающий фактор

1.5т
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Состоянием на 14 апреля от коронавируса в Украине скончались 98 человек. 79% жертв имели параллельно другие тяжелые заболевания.

Как сказано на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, большинство умерших страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, новообразований, заболеваний почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • серцево-сосудистые – 74%

  • совмещенные заболевания – 29%

  • цукровий диабет – 22%

  • захворювання легких – 9%

  • новоутворення – 8%

  • захворювання почек – 7%

Общий показатель летальности в Украине составляет 2,9%.

В Украине от COVID-19 умерли почти 100 человек: Минздрав назвал решающий фактор

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Из них 270 случаев выявлены за прошедшие сутки. Всего в Украине от инфекции умерли 98 человек, а вылечились уже 119.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

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