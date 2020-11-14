В Украине COVID-19 убил 258 медработников, – Степанов

За время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 26 422 медицинских работников, из них 258 человек умерли.

Об этом 14 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. Он призвал поддержать медработников в борьбе с пандемией, соблюдая правила карантина, чтобы замедлить рост заболеваемости (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Степанов отметил, что зарплата медиков и в дальнейшем будет повышаться, однако отметил, что "не все меряется деньгами".

"Они (медработники, – ред.) получают очень тяжелое психологическое напряжение, работая с больными COVID-19", – сказал он.

Министр еще раз напомнил, что лучшим способом снизить заболеваемость в Украине является введение полного локдауна. Однако экономика нашей страны такого не выдержит. Именно поэтому Кабмин ввел карантин выходного дня. По информации отечественных эпидемиологов, даже один день карантина повлияет на уменьшение заболеваемости.

Отдельно Степанов обратился к мэрам, в которых впереди второй тур местных выборов.

"У меня к вам единственная просьба – начните относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату. Жизнь и здоровье любого человека гораздо выше, чем предвыборные вещи", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он продлится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября. Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ровно, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.

Полиция уже в первый день новых карантинных мероприятий начала штрафовать нарушителей. В частности, наказание получило одно из столичных кафе, расположенное на площади Льва Толстого.