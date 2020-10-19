В Украине от COVID-19 умер 8-летний ребенок: "сгорел" в больнице за двое суток

В Украине 17 октября зафиксировали четвертый летальный случай от коронавируса среди детей. В Ивано-Франковской области скончался восьмилетний мальчик с положительным тестом на COVID-19.

Он был госпитализирован в больницу вечером 15 октября в крайне тяжелом состоянии с воспалением легких. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что ребенка сразу положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. ПЦР-тест показал положительный результат на следующий день, в пятницу.

Умер ребенок в субботу, 17 октября. Врачи боролись за его жизнь двое суток.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 303 638 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 766 – обнаружены за прошедшие сутки.