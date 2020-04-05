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5 апреля • обновлено в 14:04
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В Украине осталась одна область без коронавируса: озадачен даже главный санврач

5.2т
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В Украине коронавирусная болезнь охватила почти все регионы, при этом единственной областью, которую COVID-19 до сих пор не задел, остается Николаевская.

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Правда, там есть подозрения на это заболевание, и все они тестируются. Об этом на брифинге Минздрава утром 5 апреля сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это тяжело объяснить, но это приятная вещь. Тестирование проводимых подозрений на коронавирусную инфекцию есть, но они не подтверждены. Будем рады, если хоть в одной области не будет зафиксированных случаев, а в остальных – не будет происходить роста того количества, которое уже есть" , – подчеркнул он.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Добавим, что несмотря на отсутствие инфицированных COVID-19, в Николаевской области активно готовятся к тому, чтобы бороться с эпидемией. В частности, в регионе взяли на контроль всех жителей, которые начиная с 16 марта вернулись домой из-за границы.

Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL председатель Николаевской ОГА Александр Стадник, что они работают на опережение еще с января.

"Никакого секрета нет. Считаю, что благодаря президенту и правительству, мы сделали те шаги, которые сегодня дали такой результат", – сказал он.

В Украине осталась одна область без коронавируса: озадачен даже главный санврач

Скриншот

По его словам, пока они не планируют закрывать границы области и городом, при этом постоянно проводят информационную предупредительную кампанию среди населения.

"Делаем акцент на карантинные мероприятия. Просим граждан максимально соблюдать правила и оставаться дома", – добавил Стадник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине был зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусом – из них 32 летальных, одновременно 25 пациентов выздоровели. Всего за сутки COVID-19 диагностировали у 156 новых пациентов, среди которых 12 детей.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Считаю, что благодаря президенту и правительству, мы сделали те шаги, которые сегодня дали такой результат", – сказал он...." // Почему в остальных областях таких шагов не сделали? Там может в николаевской области Не благодаря, а Вопреки нет пока вируса?
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